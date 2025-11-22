Бедард сделал 100-ю голевую передачу в карьере

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Для 20-летнего россиянина этот ассист стал 100-м в карьере в регулярных чемпионатах. Также он стал третьим игроком, набравшим в этом сезоне 30 очков. На его счету 13 голов и 17 голевых передач.

Всего за карьеру он набрал 158 (58+100) очков в 171 матче в регулярных чемпионатах НХЛ.