Сегодня, 04:28

Бедард сделал 100-ю голевую передачу в карьере

Евгений Козинов
Корреспондент
Коннор Бедард.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард отметился голевой передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

Для 20-летнего россиянина этот ассист стал 100-м в карьере в регулярных чемпионатах. Также он стал третьим игроком, набравшим в этом сезоне 30 очков. На его счету 13 голов и 17 голевых передач.

Всего за карьеру он набрал 158 (58+100) очков в 171 матче в регулярных чемпионатах НХЛ.

  • Apei

    К чему это? Карьерные показатели у него так себе Даже какой-нибудь макдевид, небось, сделал это гораздо быстрее. Думаю, в топ-200 по скорости набора его не будет

    22.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Хоккей
    НХЛ
    ХК Чикаго Блэкхокс
    Коннор Бедард
