«Баффало» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:3.

У «Сэйбрз» дубль оформил Джош Доан, а также по голу забили Джейсон Зукер, Боуэн Байрам, Райан Маклеод, Маттиас Самуэльссон, Тэйдж Томпсон, Джек Куинн и Джейкоб Брайсон. У «Блэкхокс» две шайбы на счету Тайлера Бертуцциа, а также один раз отличился Алекс Власик.

«Баффало» с 20 очками в 21 матче идет на последней строчке в Восточной конференции. «Чикаго» занимает 9-е место в Западной конференции — 24 очка в 21 игре.

