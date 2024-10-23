«Даллас» в гостях уступил ««Баффало», у Дадонова две передачи

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Баффало» со счетом 2:4.

В составе «Старз» отличились Томас Харли и Тайлер Сегин, Евгений Дадонов оформил две результативные передачи. У «Сэйбрз» голы забили Пейтон Кребс, Райан Маклеод, Тэйг Томпсон и Алекс Так.

В следующем матче «Даллас» 25 октября сыграет с «Бостоном», «Баффало» днем позже примет «Детройт».

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«Баффало» — «Даллас» — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Голы: Кребс — 1 (Маленстин, Пауэр), 32:21 — 1:0. Маклеод — 4 (Зукер, Пауэр), 33:44 — 2:0. Томпсон — 5 (Пауэр, Так), 44:17 — 3:0. Харли — 1 (Дюшен, Дадонов), 55:24 — 3:1. Сегин — 3 (Бурк, Дадонов), 57:48 — 3:2. Так — 3 (п.в., Томпсон), 59:49 — 4:2.

Вратари: Луукконен — Эттингер (54:00 — 55:24, 56:06 — 57:49, 57:56 — 59:21, 59:26).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 25 (10+11+4) — 32 (8+11+13).

Наши: — - Дадонов (14.09/2/+2), Любушкин (14.28/1/-1).

23 октября. Баффало. KeyBank Center.