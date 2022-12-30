«Баффало» выиграл у «Детройта»

Сегодня, 05:54
«Баффало» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. «Сэйбрз» одержали пятую победу подряд.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Детройт» — 6:3 (1:0, 4:0, 1:3)
Голы: Миттельштадт — 6 (Петерка, Пауэр), 15:32 — 1:0. Скиннер — 17, 21:20 — 2:0. Миттельштадт — 7 (бол., Пауэр, Петерка), 30:28 — 3:0. Окпосо — 4 (Гиргенсонс, Кребс), 31:21 — 4:0. Окпосо — 5 (Джост), 34:02 — 5:0. Кубалик — 11 (Седерблом), 42:35 — 5:1. Кубалик — 12 (бол., Велено, Сундквист), 44:23 — 5:2. Истерли — 2 (Копп, Берггрен), 47:11 — 5:3. Окпосо — 6 (п.в., Гиргенсонс, Козенс), 56:22 — 6:3.
Вратари: Луукконен — Хелльберг (55:05 — 56:22).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 35 (14+11+10) — 31 (7+7+17).
Наши: Любушкин (17.36/1/+1) — -.
30 декабря. Баффало. KeyBank Center. 19070 зрителей.