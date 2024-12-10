Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:53

«Детройт» по буллитам победил «Баффало»

Даниил Аршавский
Telegram Дзен

«Детройт» в гостях обыграл «Баффало» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.

В составе хозяев дублем отметился Джейсон Цукер, еще по шайбе забросили Закари Бенсон, Тейдж Томпсон и Николя Обе-Кюбель.

Авторами голов «Ред Уингз» стали Алекс Дебринкэт, Эндрю Копп, Лукас Рэймонд, Эндрю Копп, Мориц Зайдер и Дилан Ларкин, реализовавший победный буллит.

«Детройт» набрал 26 очков в 28 матчах и занимает 15-е место в восточной конференции, «Баффало» с 26 очками за 28 встреч идет 14-м.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Детройт Ред Уингз
Читайте также
WP сообщила об отказе Асада от сделки с США перед свержением
Пять причин, почему «Спартак станет чемпионом в этом сезоне
«Краснодар» ушел на зимний перерыв на первом месте в РПЛ
В Красноярске двухлетняя девочка умерла при ударе током от холодильника
Судья АПЛ Кут уволен после публикации видео с оскорблениями Клоппа
Израиль нанес удары по крупнейшим авиабазам Сирии
Сегодня
Вчера
Неделя