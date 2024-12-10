«Детройт» по буллитам победил «Баффало»

Сегодня, 05:53
«Детройт» в гостях обыграл «Баффало» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 6:5.
В составе хозяев дублем отметился Джейсон Цукер, еще по шайбе забросили Закари Бенсон, Тейдж Томпсон и Николя Обе-Кюбель.
Авторами голов «Ред Уингз» стали Алекс Дебринкэт, Эндрю Копп, Лукас Рэймонд, Эндрю Копп, Мориц Зайдер и Дилан Ларкин, реализовавший победный буллит.
«Детройт» набрал 26 очков в 28 матчах и занимает 15-е место в восточной конференции, «Баффало» с 26 очками за 28 встреч идет 14-м.