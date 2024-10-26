«Баффало» прервал трехматчевую победную серию «Детройта»

«Баффало» победил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. Игра прошла на арене «КиБанк Центр».

У «Сэйбрз» голы забили Джейсон Цукер, Тейдж Томпсон (дубль), Боуэн Байрэм и Джек Куинн. За «Ред Уингз» шайбы забросили Алекс Дебринкэт, Майкл Расмуссен и Лукас Рэймонд.

«Баффало» набрал 9 очков в 9 матчах и занимает пятое место в Восточной конференции. У «Детройта» прервалась трехматчевая победная серия. Команда идет на 8-й позиции с 8 баллами.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Детройт» — 5:3 (2:1, 2:2, 1:0)

Голы: Зукер — 1 (бол., Томпсон, Далин), 4:04 — 1:0. Томпсон — 6 (Петерка, Далин), 12:00 — 2:0. Дебринкэт — 4 (Зайдер, Раймонд), 14:43 — 2:1. Томпсон — 7 (Далин), 23:20 — 3:1. Расмуссен — 2 (Зайдер, Эдвинссон), 23:51 — 3:2. Раймонд — 1 (мен.), 31:02 — 3:3. Байрам — 1 (Пауэр, Козенс), 35:54 — 4:3. Куинн — 1 (п.в.), 59:12 — 5:3.

Вратари: Луукконен — Лайон (57:52 — 59:12).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 39 (16+17+6) — 25 (9+12+4).

Наши: — - Тарасенко (13.19/0/0).

26 октября. Баффало. KeyBank Center. 15017 зрителей.