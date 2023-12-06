«Баффало» уступил «Детройту» и потерпел четвертое поражение подряд

«Баффало» проиграл «Детройту» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

Нападающий гостей Дилан Ларкин сделал дубль, автором победной шайбы стал форвард «Ред Уингз» Майкл Расмуссен.

«Детройт» продлил серию побед до трех матчей и занимает третье место в таблице Восточной конференции с 31 очком в 24 встречах.

«Баффало» потерпел четвертое поражение подряд, команда идет на 14-й строчке Востока с 22 очками в 26 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Детройт» — 3:5 (0:2, 1:2, 2:1)

Голы: Ларкин — 9 (Раймонд), 3:40 — 0:1. Фаббри — 9 (Копп, Перрон), 8:25 — 0:2. Зайдер — 4 (бол., Фаббри, Дебринкэт), 25:43 — 0:3. Расмуссен — 3 (Питри, Гостисбеер), 33:55 — 0:4. Далин — 6 (бол., Томпсон, Козенс), 38:57 — 1:4. Миттельштадт — 6 (Скиннер, Петерка), 48:20 — 2:4. Скиннер — 11 (бол.), 51:37 — 3:4. Ларкин — 10 (мен., п.в.), 59:14 — 3:5.

Вратари: Комри (58:11 — 58:53, 58:55 — 59:14, 59:29) — Лион.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 32 (11+7+14) — 27 (9+12+6).

Наши: — - Костин (10.45/0/0).

6 декабря. Баффало. KeyBank Center.