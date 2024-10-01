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Сегодня, 04:53

«Баффало» победил «Детройт» в овертайме, Неучев забил один гол

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Баффало» дома обыграл «Детройт» в выставочном матче НХЛ — 4:3 ОТ.

В основное время у хозяев сделал дубль Грэм Слаггерт еще один гол забил Виктор Неучев. У гостей отличились Майкл Брандсегг-Нигард, Элмер Седерблум и Уильям Лагессон.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Сэйбрз» Конста Хелениус.

«Детройт» проведет следующий выставочный матч 2 октября против «Питтсбурга».

«Баффало» завершил предсезонку, 4 октября команда сыграет против «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ. Матч пройдет в Праге в рамках глобальной серии НХЛ.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Детройт Ред Уингз

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