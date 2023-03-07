«Эдмонтон» обыграл «Баффало», Макдэвид оформил дубль

«Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 3:2.

В составе «Ойлерз» дубль оформил Коннор Макдэвид, еще один гол на счету Дерека Райана. У «Сэйбрз» шайбы забросили Джефф Скиннер и Дилан Козенс.

После этого матча «Эдмонтон» с 78 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Баффало» с 68 очками — на девятой строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Эдмонтон» — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Макдэвид — 53 (Маклеод, Сиси), 7:21 — 0:1. Скиннер — 27 (бол., Томпсон), 9:45 — 1:1. Райан — 11 (Шор, Нерс), 38:45 — 1:2. Козенс — 24 (Брайсон, Миттельштадт), 40:41 — 2:2. Макдэвид — 54 (Фогеле, Экхольм), 43:23 — 2:3.

Вратари: Андерсон (58:14 — 59:54) — Скиннер.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 39 (15+13+11) — 37 (20+6+11).

Наши: Любушкин (16.23/1/0) — Костин (10.16/0/+1).

7 марта. Баффало. KeyBank Center.