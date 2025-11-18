Видео
Сегодня, 05:45

«Баффало» победил «Эдмонтон»

Павел Лопатко

«Баффало» победил «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

У «Баффало» забили Ноа Эстлунд (дважды), Боуэн Байрам, Бек Маленстин и Тэйдж Томпсон, у «Эдмонтона» — Джек Рославик.

«Сэйбрз» занимают 16-е место в Восточной конференции (18 очков после 19 игр), «Ойлерз» идут на 10-м месте в Западной конференции (22 очка после 21 игры).

НХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 03:00. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Эдмонтон
3

  • PvsZ

    Василий неплохо подрался. Умеет, однако, хоть и некрупный парень.

    18.11.2025

  • True Timati

    Баффало не просто победил, а растоптал и унизил претендента во главе со своим капитаном, который к слову опять без очков. А в соседнем Вашингтоне другой капитан победную забросил…

    18.11.2025

  • Сергей

    Эдмонтон продолжает радовать.

    18.11.2025

    НХЛ
    ХК Баффало Сэйбрз
    ХК Эдмонтон Ойлерз
