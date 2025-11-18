Сегодня, 05:45
«Баффало» победил «Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.
У «Баффало» забили Ноа Эстлунд (дважды), Боуэн Байрам, Бек Маленстин и Тэйдж Томпсон, у «Эдмонтона» — Джек Рославик.
«Сэйбрз» занимают 16-е место в Восточной конференции (18 очков после 19 игр), «Ойлерз» идут на 10-м месте в Западной конференции (22 очка после 21 игры).
PvsZ
Василий неплохо подрался. Умеет, однако, хоть и некрупный парень.
18.11.2025
True Timati
Баффало не просто победил, а растоптал и унизил претендента во главе со своим капитаном, который к слову опять без очков. А в соседнем Вашингтоне другой капитан победную забросил…
18.11.2025
Сергей
Эдмонтон продолжает радовать.
18.11.2025