«Баффало» победил «Эдмонтон»

«Сэйбрз» занимают 16-е место в Восточной конференции (18 очков после 19 игр), «Ойлерз» идут на 10-м месте в Западной конференции (22 очка после 21 игры).

True Timati

Баффало не просто победил, а растоптал и унизил претендента во главе со своим капитаном, который к слову опять без очков. А в соседнем Вашингтоне другой капитан победную забросил…

18.11.2025