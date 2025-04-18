Мичков набрал 3 очка в проигранном матче «Филадельфии» с «Баффало»

«Баффало» на своем льду выиграл у «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4. «Флайерз» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий гостей Матвей Мичков оформил дубль и сделал одну голевую передачу. 20-летний россиянин завершил регулярку с 63 (26+37) очками в 80 играх.

«Баффало» завершил регулярку на 14-й строчке в Восточной конференции — 79 очков. «Филадельфия» — последняя (76 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Филадельфия» — 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

Голы: Так — 35 (Зукер, Бернард-Доккер), 4:35 — 1:0. Кребс — 10 (мен., Так, Клифтон), 13:49 — 2:0. Мичков — 25 (бол., Форстер, Кутюрье), 15:09 — 2:1. Куинн — 15 (Маклеод, Петерка), 16:11 — 3:1. Петерка — 28 (Маклеод, Куинн), 21:24 — 4:1. Мичков — 26 (Кутюрье, Конекны), 27:11 — 4:2. Форстер — 25 (Кэйтс, Бринк), 40:15 — 4:3. Маклеод — 20 (п.в.), 59:12 — 5:3. Бринк — 12 (Мичков, Пелинг), 59:41 — 5:4.

Вратари: Раймер — Колосов (58:42 — 59:12).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 31 (13+10+8) — 25 (5+11+9).

Наши: — - Замула (17.00/1/-1), Мичков (20.43/7/-1).

18 апреля. Баффало. KeyBank Center. 16633 зрителя.