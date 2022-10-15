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Сегодня, 22:56

«Флорида» обыграла «Баффало» и одержала вторую победу подряд в сезоне

Анна Горшкова
Корреспондент

«Флорида» на выезде обыграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Всреча завершилась со счетом 4:3.

Голами в составе гостей отметились Колин Уайт, Мэттью Ткачук, Аарон Экблад и Брэндон Монтур. За хозяев шайбы забросили Алекс Так, Земгус Гиргенсонс и Расмус Далин.

«Флорида» одержала вторую победу подряд на старте сезона НХЛ и занимает второе место на Востоке (4 очка). «Баффало» находится на девятом месте (2 очка).

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«Баффало» — «Флорида» — 3:4 (2:2, 1:2, 0:0)

Голы: Так — 1 (Йокихарью, Комри), 10:35 — 1:0. Уайт — 1 (Луостаринен, Лунделл), 14:03 — 1:1. Ткачук — 2 (Форслинг), 18:09 — 1:2. Гиргенсонс — 1 (Петерка, Далин), 18:51 — 2:2. Экблад — 1 (бол., Барков, Райнхарт), 22:31 — 2:3. Монтур — 1 (бол., Барков, Ткачук), 37:45 — 2:4. Далин — 2 (Так), 39:01 — 3:4.

Вратари: Комри (59:40) — Найт.

Штраф: 16 — 12.

Броски: 27 (13+9+5) — 37 (16+14+7).

Наши: Любушкин (12.32/1/-1) — -.

15 октября. Баффало. KeyBank Center.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Флорида Пантерз
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Источник: СК проверяет экс-нападающего клубов КХЛ и НХЛ Филатова на причастность к договорным матчам