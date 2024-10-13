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Сегодня, 04:40

«Флорида» без Бобровского проиграла «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Флорида» на выезде потерпела поражение от «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Сэйбрз» одержали первую победу после серии из трех поражений на старте сезона. «Пантерз» проиграли второй раз подряд.

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский провел встречу на скамейке запасных. Защитник Дмитрий Куликов сыграл 14 минут, но результативными действиями не отметился. Показатель его полезности — «-3».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Флорида» — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Голы: Шмидт — 1 (Грир, Й. Боквист), 9:01 — 0:1. Гринуэй — 1 (Кребс), 16:46 — 1:1. Томпсон — 2 (Так, Клифтон), 17:27 — 2:1. Йокихарью — 1 (Далин, Куинн), 21:34 — 3:1. Самуэльссон — 1 (Зукер, Маклеод), 36:22 — 4:1. Беннетт — 3 (бол., Райнхарт, Родригес), 38:42 — 4:2. Так — 2 (п.в.), 58:48 — 5:2.

Вратари: Леви — Найт.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (6+13+8) — 25 (10+11+4).

Наши: — - Куликов (14.10/0/-3).

13 октября. Баффало. KeyBank Center. 16444 зрителя.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Флорида Пантерз

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