«Калгари» в гостях разгромил «Баффало»

«Калгари» одержал победу над «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:2.

В составе хозяев отметились нападающие Тэйг Томпсон и Кейси Миттельштадт.

За «Калгари» забросили нападающие Джейкоб Пеллетье, Майкл Баклунд, Назем Кадри, Диллон Дюбе, защитник Дэннис Гилберт, также дублем отличился форвард Тайлер Тоффоли.

«Баффало» занимает 11-е место в турнирной таблице «Востока» с 56 баллами за 51 игру.

«Калгари» располагается на 7-й строчке на «Западе» с 60 очками за 53 матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Калгари» — 2:7 (2:0, 0:4, 0:3)

Голы: Томпсон — 35 (бол., Далин, Козенс), 7:56 — 1:0. Миттельштадт — 8 (Олофссон, Джост), 12:34 — 2:0. Пеллетье — 1 (Кадри, Юбердо), 22:17 — 2:1. Баклунд — 10 (Коулмэн, Танев), 22:37 — 2:2. Джилберт — 1 (Дюбе, Линдхольм), 24:04 — 2:3. Кадри — 19 (Юбердо, Танев), 27:39 — 2:4. Тоффоли — 20 (Дюбе, Джилберт), 41:57 — 2:5. Тоффоли — 21 (бол., Дюбе, Маркстрем), 53:05 — 2:6. Дюбе — 13 (Линдхольм, Тоффоли), 57:11 — 2:7.

Вратари: Луукконен — Маркстрем.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 23 (3+6+14) — 40 (11+23+6).

Наши: Любушкин (16.22/0/-2) — Задоров (20.49/3/+2).

11 февраля. Баффало. KeyBank Center.