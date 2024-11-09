«Баффало» по буллитам обыграл «Калгари»

«Баффало» дома победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Победный буллит забросил Джон-Джейсон Петерка. Российский нападающий гостей Андрей Кузьменко не сумел реализовать свою попытку.

В основное время у «Баффало» по разу отличились Зак Бенсон и Тэйк Томпсон. У «Калгари» шайбами отметились Мэтт Коронато и Майкл Баклунд.

«Баффало» (15 очков) поднялся на девятое место в Восточной конференции НХЛ. «Калгари» (17) идет шестым на «Западе».

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«Баффало» — «Калгари» — 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Бенсон — 2 (Брайсон, Пауэр), 1:11 — 1:0. Томпсон — 10 (бол., Далин, Петерка), 13:37 — 2:0. Коронато — 5 (Уигар, Коулмэн), 37:44 — 2:1. Баклунд — 3 (Юбердо, Уигар), 55:42 — 2:2.

Победный буллит: Петерка.

Вратари: Луукконен — Владарж.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 19 (7+6+4+2) — 26 (6+5+12+3).

Наши: — - Кузьменко (17.18/0/+1), Мироманов (20.47/1/+1).

9 ноября. Баффало. KeyBank Center.