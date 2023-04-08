Дубль Миттельштадта помог «Баффало» обыграть «Каролину»

«Баффало» дома обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев дубль на счету Кейси Миттельштадта. Ассистентский дубль оформил Джефф Скиннер.

«Баффало» с 85 очками занимает 10-е место в турнирной таблице «Востока». «Каролина» на второй строчке со 109 очками.

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«Баффало» — «Каролина» — 4:3 (1:2, 2:1, 1:0)

Голы: Миттельштадт — 11 (Скиннер, Далин), 4:00 — 1:0. Джарвис — 14 (Котканиеми), 14:34 — 1:1. Фаст — 9 (Стаал, Мартинук), 14:56 — 1:2. Далин — 15 (бол., Скиннер, Так), 24:04 — 2:2. Ахо — 35 (Терявяйнен, Пулюярви), 31:04 — 2:3. Миттельштадт — 12 (Далин, Пауэр), 38:18 — 3:3. Томпсон — 46 (Козенс), 46:15 — 4:3.

Вратари: Леви — Раанта (57:37).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (6+12+12) — 34 (12+10+12).

Наши: Любушкин (9.30/0/-1) — -.

8 апреля. Баффало. KeyBank Center.