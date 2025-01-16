«Каролина» проиграла «Баффало», Орлов и Свечников не набрали очков

«Каролина» на выезде потерпела поражение от «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Харрикейнз» потерпели второе поражение подряд.

Российские хоккеисты гостей Дмитрий Орлов и Андрей Свечников не отметились результативными действиями.

«Баффало» набрал 39 очков в 44 матчах и идет на последней строчке в Восточной конференции. «Каролина» занимает 4-е место — 55 очков в 45 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Каролина» — 4:2 (1:0, 2:0, 1:2)

Голы: Маклеод — 8 (Клифтон, Маленстин), 0:43 — 1:0. Козенс — 10 (Так), 28:18 — 2:0. Маклеод — 9 (Зукер), 39:56 — 3:0. Дж. Слэвин — 3 (Бернс, Котканиеми), 43:45 — 3:1. Нечас — 16 (Гостисбеер, Бернс), 56:50 — 3:2. Маклеод — 10 (п.в., Томпсон, Зукер), 59:36 — 4:2.

Вратари: Луукконен — Токарски (56:27 — 56:50, 57:42 — 59:36).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 24 (11+13+0) — 37 (11+18+8).

Наши: — - Орлов (19.29/0/-2), Свечников (19.56/3/0).

16 января. Баффало. KeyBank Center. 13449 зрителей.