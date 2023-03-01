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Сегодня, 06:05

«Баффало» дома проиграл «Коламбусу». Вратарь Мерзликинс сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Коламбус» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Блю Джэкетс» прервали трехматчевую победную серию «Сэйбрз».

Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликинс отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Коламбус» — 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)

Голы: Джонсон — 13 (бол., Бланкенбург, Мерзликинс), 2:53 — 0:1. Томпсон — 41 (Скиннер, Куинн), 3:11 — 1:1. Робинсон — 6, 13:41 — 1:2. Робинсон — 7 (Керали, Лайне), 31:53 — 1:3. Дженнер — 19 (Бланкенбург, Пик), 39:42 — 1:4. Куинн — 11 (Самуэльссон), 45:02 — 2:4. Петерка — 8 (бол., Пауэр, Кребс), 49:46 — 3:4. Робинсон — 8 (п.в., Дженнер), 59:24 — 3:5.

Вратари: Андерсон (59:10 — 59:24) — Мерзликинс.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 41 (16+11+14) — 36 (15+13+8).

Наши: Любушкин (14.58/0/0) — Марченко (13.34/1/0).

1 марта. Баффало. KeyBank Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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