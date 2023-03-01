«Баффало» дома проиграл «Коламбусу». Вратарь Мерзликинс сделал голевую передачу

Сегодня, 06:05
«Коламбус» выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Блю Джэкетс» прервали трехматчевую победную серию «Сэйбрз».
Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликинс отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Коламбус» — 3:5 (1:2, 0:2, 2:1)
Голы: Джонсон — 13 (бол., Бланкенбург, Мерзликинс), 2:53 — 0:1. Томпсон — 41 (Скиннер, Куинн), 3:11 — 1:1. Робинсон — 6, 13:41 — 1:2. Робинсон — 7 (Керали, Лайне), 31:53 — 1:3. Дженнер — 19 (Бланкенбург, Пик), 39:42 — 1:4. Куинн — 11 (Самуэльссон), 45:02 — 2:4. Петерка — 8 (бол., Пауэр, Кребс), 49:46 — 3:4. Робинсон — 8 (п.в., Дженнер), 59:24 — 3:5.
Вратари: Андерсон (59:10 — 59:24) — Мерзликинс.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 41 (16+11+14) — 36 (15+13+8).
Наши: Любушкин (14.58/0/0) — Марченко (13.34/1/0).
1 марта. Баффало. KeyBank Center.