«Коламбус» в овертайме обыграл «Баффало», Чинахов набрал 2 очка

«Коламбус» на выезде переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Егор Чинахов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. На счету Кирилла Марченко одна результативная передача. Также у гостей отличились Зак Веренски и Майлс Вуд, который оформил дубль.

У «Сэйбрз» дубль оформил Джошуа Данн и одну шайбу забросил Райан Маклеод.

«Коламбус» набрал 10 очков в 9 матчах и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке — 10 очков в 10 играх.