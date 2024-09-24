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Сегодня, 02:34

«Баффало» разгромил «Коламбус» в предсезонном матче

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Баффало» дома разгромил «Коламбус» в предсезонном матче НХЛ — 6:1.

У хозяев забили Дилан Козенс, Пейтон Кребс, Николас Обе-Кубель, Оуэн Пауэр, Маттиас Самуэльссон и Зак Бенсон. Единственную шайбу гостей забросил Матье Оливье.

Российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков провел на льду 17 минут, не отличился результативными действиями и завершил встречу с показателем полезности «-1».

«Баффало» проведет следующий матч 25 сентября против «Питтсбурга». «Коламбус» 26 сентября встретится с «Сент-Луисом».

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ХК Баффало Сэйбрз
ХК Коламбус Блю Джэкетс

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