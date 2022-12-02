«Баффало» проиграл «Колорадо». Георгиев сделал 24 сэйва

Сегодня, 05:58
«Баффало» на своем льду проиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:6.
Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 24 из 28 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Колорадо» — 4:6 (2:1, 1:4, 1:1)
Голы: Комфер — 2 (бол., Маккиннон, Тэйвз), 8:48 — 0:1. Петерка — 5 (Куинн, Козенс), 10:19 — 1:1. Томпсон — 15 (бол., Скиннер, Козенс), 19:49 — 2:1. Маккиннон — 7 (бол., Макар, Рантанен), 29:00 — 2:2. Лехконен — 7 (бол., Комфер, Маккиннон), 29:49 — 2:3. Маккиннон — 8 (Макар, Тэйвз), 31:53 — 2:4. Козенс — 9 (бол., Томпсон, Скиннер), 34:05 — 3:4. Комфер — 3 (О`Коннор, Кольяно), 37:16 — 3:5. Так — 11 (Далин, Томпсон), 40:07 — 4:5. Рантанен — 14 (п.в., Комфер, Маккиннон), 59:25 — 4:6.
Вратари: Луукконен (59:13 — 59:25) — Георгиев.
Штраф: 14 — 16.
Броски: 28 (8+11+9) — 34 (9+13+12).
2 декабря. Баффало. KeyBank Center. 12805 зрителей.