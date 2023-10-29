«Баффало» обыграл «Колорадо» в НХЛ

«Баффало» дома обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

Победу «Сэйбрз» принесли голы Джона-Джейсона Петерки, Кейси Миттельштадта, Тайсона Йоста и Расмуса Далина.

«Баффало» (8 очков) после 9 игр занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ. «Колорадо» (12) идет вторым на «Западе» после 8 матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Колорадо» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Петерка — 4 (Скиннер), 10:32 — 1:0. Миттельштадт — 2 (Скиннер, Йокихарью), 21:39 — 2:0. Джост — 1 (Так, Пауэр), 28:16 — 3:0. Далин — 2 (п.в., Томпсон), 56:52 — 4:0.

Вратари: Луукконен — Георгиев.

Штраф: 12 — 16.

Броски: 29 (11+9+9) — 23 (6+11+6).

Наши: — - Ничушкин (16.20/1/-2).

29 октября. Баффало. KeyBank Center. 15717 зрителей