Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:43

«Баффало» выиграл у «Лос-Анджелеса»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Баффало» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. «Кингз» проиграли вторую встречу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Лос-Анджелес» — 6:0 (0:0, 0:0, 6:0)

Голы: Томпсон — 22 (бол., Козенс), 41:21 — 1:0. Олофссон — 13 (Асплунд, Джост), 49:56 — 2:0. Петерка — 7 (Куинн, Козенс), 50:09 — 3:0. Так — 14 (бол., Томпсон, Козенс), 54:31 — 4:0. Томпсон — 23 (бол., Далин, Так), 56:27 — 5:0. Кребс — 3 (Олофссон, Асплунд), 58:33 — 6:0.

Вратари: Андерсон — Копли.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 31 (3+12+16) — 40 (16+14+10).

14 декабря. Баффало. KeyBank Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Лос-Анджелес Кингз
2
Читайте также
Квят нашел новую работу? Попытки закрепиться в американских автогонках не удались
Легендарный матч Овечкина! Сделал хет-трик и забил 800-й гол в НХЛ
Танкисты ВСУ начали намеренно портить свою технику на линии боев в ЛНР
Мэр Киева Кличко: взрывы зафиксированы в Шевченковском районе Киева
Как помочь ребенку справить с травлей: спецпроект «Известий»
Что происходит с экспортом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Нью-Джерси» проиграл «Далласу»

7:0! «Торонто» разгромил «Анахайм». Самсонов стал первой звездой матча