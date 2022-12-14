«Баффало» выиграл у «Лос-Анджелеса»

Сегодня, 05:43
«Баффало» обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. «Кингз» проиграли вторую встречу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Лос-Анджелес» — 6:0 (0:0, 0:0, 6:0)
Голы: Томпсон — 22 (бол., Козенс), 41:21 — 1:0. Олофссон — 13 (Асплунд, Джост), 49:56 — 2:0. Петерка — 7 (Куинн, Козенс), 50:09 — 3:0. Так — 14 (бол., Томпсон, Козенс), 54:31 — 4:0. Томпсон — 23 (бол., Далин, Так), 56:27 — 5:0. Кребс — 3 (Олофссон, Асплунд), 58:33 — 6:0.
Вратари: Андерсон — Копли.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 31 (3+12+16) — 40 (16+14+10).
14 декабря. Баффало. KeyBank Center.