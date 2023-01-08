Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Баффало»

Сегодня, 05:46
«Баффало» в овертайме обыграл «Миннесоту» в матче регулярног чемпионата НХЛ — 6:5.
В составе «Сейбрз» голы забили Виктор Олофссон (дубль), Тэйг Томпсон, Расмус Далин (дубль) и Дилан Козенс.
За «Уайлд» шайбы забросили Брендон Духайм, Кирилл Капризов, Райан Хартман, Маркус Фолиньо и Джоэль Эрикссон.
Хоккей
НХЛ
«Баффало» — «Миннесота» — 6:5 ОТ (1:0, 3:3, 1:2, 1:0)
Голы: Олофссон — 14 (Миттельштадт, Далин), 13:00 — 1:0. Духайм — 4 (Хартман, Дамба), 22:52 — 1:1. Капризов — 23 (бол., Эддисон, Стил), 26:46 — 1:2. Томпсон — 31 (бол., Далин, Козенс), 30:30 — 2:2. Далин — 11 (Миттельштадт, Джост), 32:02 — 3:2. Козенс — 13 (бол., Так), 33:55 — 4:2. Хартман — 5 (Годро), 38:45 — 4:3. Фолиньо — 4 (Эрикссон Эк, Гринуэй), 40:26 — 4:4. Эрикссон Эк — 14 (бол., Эддисон, Флери), 47:48 — 4:5. Далин — 12 (Миттельштадт, Пауэр), 57:36 — 5:5. Олофссон — 15 (Кребс, Далин), 64:41 — 6:5.
Вратари: Луукконен — Флери.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 37 (8+11+14+4) — 44 (9+18+11+6).
Наши: Любушкин (9.54/0/0) — Капризов (20.34/6/-2).
8 января. Баффало. KeyBank Center.