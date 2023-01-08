Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:46

Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче с «Баффало»

Мария Гусева
Telegram Дзен

«Баффало» в овертайме обыграл «Миннесоту» в матче регулярног чемпионата НХЛ — 6:5.

В составе «Сейбрз» голы забили Виктор Олофссон (дубль), Тэйг Томпсон, Расмус Далин (дубль) и Дилан Козенс.

За «Уайлд» шайбы забросили Брендон Духайм, Кирилл Капризов, Райан Хартман, Маркус Фолиньо и Джоэль Эрикссон.

Хоккей

НХЛ

«Баффало» — «Миннесота» — 6:5 ОТ (1:0, 3:3, 1:2, 1:0)

Голы: Олофссон — 14 (Миттельштадт, Далин), 13:00 — 1:0. Духайм — 4 (Хартман, Дамба), 22:52 — 1:1. Капризов — 23 (бол., Эддисон, Стил), 26:46 — 1:2. Томпсон — 31 (бол., Далин, Козенс), 30:30 — 2:2. Далин — 11 (Миттельштадт, Джост), 32:02 — 3:2. Козенс — 13 (бол., Так), 33:55 — 4:2. Хартман — 5 (Годро), 38:45 — 4:3. Фолиньо — 4 (Эрикссон Эк, Гринуэй), 40:26 — 4:4. Эрикссон Эк — 14 (бол., Эддисон, Флери), 47:48 — 4:5. Далин — 12 (Миттельштадт, Пауэр), 57:36 — 5:5. Олофссон — 15 (Кребс, Далин), 64:41 — 6:5.

Вратари: Луукконен — Флери.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 37 (8+11+14+4) — 44 (9+18+11+6).

Наши: Любушкин (9.54/0/0) — Капризов (20.34/6/-2).

8 января. Баффало. KeyBank Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Миннесота Уайлд
5
Читайте также
Клебо выиграл рекордную гонку на «Тур де Ски». Ему помогают санкции и вирус
«Жертва двойной морали». Олимпийский чемпион Мюнхена-1972 отсидел за контрабанду
Американский политик призвал перестать врать о происходящем на Украине
Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме в Хасавюрте
На Украине сообщили о повреждении промышленного объекта в Краматорске
Психолог призвала сильно не нагружать детей учебой после каникул
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

«Коламбус» по буллитам обыграл «Каролину», Марченко сделал хет-трик

«Монреаль» одержал победу над «Сент-Луисом»