«Баффало» по буллитам уступил «Монреалю»

«Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступил «Монреалю» со счетом 2:3.

На шайбы Джедена Штрабла и Ника Сузуки «Сэйбрз» ответили точными бросками Джеффа Скиннера и Кайла Окпосо. Победный буллит реализовал Юрай Слафковски.

После этого матча «Баффало» с 25 очками занимает 14-е место в Восточной конференции, «Монреаль» с 27 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Монреаль» — 2:3 Б (0:0, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Штрабл — 1 (Ковачевич), 32:59 — 0:1. Сузуки — 8 (Мэтисон, Монахэн), 33:13 — 0:2. Скиннер — 12 (Томпсон), 41:06 — 1:2. Окпосо — 4 (Клифтон), 46:36 — 2:2.

Победный буллит: Слафковски.

Вратари: Леви — Примо.

Штраф: 24 — 19.

Броски: 48 (17+12+16+3) — 31 (7+15+8+1).

Наши: — .

10 декабря. Баффало. KeyBank Center.