Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 23:14

«Монреаль» одержал победу над «Баффало» в матче с 12 голами

Алина Савинова
Telegram Дзен

«Монреаль» на выезде победил «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

У гостей дубли оформили Коул Кофилд и Ник Сузуки, еще по голу забили Джош Андерсон, Эмиль Хейнеман и Кристиан Дворак. Юрай Слафковский сделал три результативные передачи в этой игре.

Шайбы хозяев забросили Тэйг Томпсон, Дилан Козенс, Пейтон Кребс, Расмус Далин и Джон-Джейсон Петерка.

«Баффало» с 15 очками идет на 10-м месте на «Востоке», «Монреаль» (12) замыкает турнирную таблицу.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Монреаль» — 5:7 (1:1, 2:3, 2:3)

Голы: Андерсон — 2 (Дворак, Галлахер), 4:14 — 0:1. Томпсон — 11 (Так, Луукконен), 4:42 — 1:1. Кофилд — 11 (бол., Хатсон, Сузуки), 25:26 — 1:2. Козенс — 3 (Далин, Так), 25:45 — 2:2. Кребс — 2 (Байрам, Пауэр), 26:44 — 3:2. Сузуки — 5 (Слафковски, Дак), 39:13 — 3:3. Сузуки — 6 (Слафковски, Дак), 39:35 — 3:4. Далин — 3 (бол., Козенс), 41:58 — 4:4. Петерка — 7 (Пауэр), 43:51 — 5:4. Хейнеман — 3 (Хатсон), 50:50 — 5:5. Кофилд — 12 (бол., Слафковски, Мэтисон), 52:58 — 5:6. Дворак — 2 (п.в., Андерсон, Сузуки), 59:11 — 5:7.

Вратари: Луукконен (Леви, 40:00) — Примо (Монтембо, 43:51).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 18 (6+5+7) — 23 (8+10+5).

Наши: — - -.

11 ноября. Баффало. KeyBank Center. 15687 зрителей

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Монреаль Канадиенс

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Биография Владислава Безбородова: история российского арбитра
Ови побьет рекорд результативности НХЛ Гретцки уже в феврале?
СМИ узнали о назначении экспертизы после смерти пресс-секретаря SHAMAN
«Ноттингем Форест» занимает пятое место в АПЛ после 11 туров
Песков рассказал, как Россия ответит на попытки разрешить ВСУ бить вглубь РФ
Создатели «Смуты» предоставят бесплатный доступ к игре в компьютерных клубах РФ
Сегодня
Вчера
Неделя