«Монреаль» одержал победу над «Баффало» в матче с 12 голами

«Монреаль» на выезде победил «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

У гостей дубли оформили Коул Кофилд и Ник Сузуки, еще по голу забили Джош Андерсон, Эмиль Хейнеман и Кристиан Дворак. Юрай Слафковский сделал три результативные передачи в этой игре.

Шайбы хозяев забросили Тэйг Томпсон, Дилан Козенс, Пейтон Кребс, Расмус Далин и Джон-Джейсон Петерка.

«Баффало» с 15 очками идет на 10-м месте на «Востоке», «Монреаль» (12) замыкает турнирную таблицу.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Монреаль» — 5:7 (1:1, 2:3, 2:3)

Голы: Андерсон — 2 (Дворак, Галлахер), 4:14 — 0:1. Томпсон — 11 (Так, Луукконен), 4:42 — 1:1. Кофилд — 11 (бол., Хатсон, Сузуки), 25:26 — 1:2. Козенс — 3 (Далин, Так), 25:45 — 2:2. Кребс — 2 (Байрам, Пауэр), 26:44 — 3:2. Сузуки — 5 (Слафковски, Дак), 39:13 — 3:3. Сузуки — 6 (Слафковски, Дак), 39:35 — 3:4. Далин — 3 (бол., Козенс), 41:58 — 4:4. Петерка — 7 (Пауэр), 43:51 — 5:4. Хейнеман — 3 (Хатсон), 50:50 — 5:5. Кофилд — 12 (бол., Слафковски, Мэтисон), 52:58 — 5:6. Дворак — 2 (п.в., Андерсон, Сузуки), 59:11 — 5:7.

Вратари: Луукконен (Леви, 40:00) — Примо (Монтембо, 43:51).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 18 (6+5+7) — 23 (8+10+5).

Наши: — - -.

11 ноября. Баффало. KeyBank Center. 15687 зрителей