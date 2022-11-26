«Баффало» проиграл «Нью-Джерси»

Сегодня, 06:41
«Баффало» на своем льду проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.
Российский защитник «Сэйбрз» Илья Любушкин сыграл 13 минут 50 секунд, но результативными действиями не отметился.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Нью-Джерси» — 1:3 (0:0, 1:3, 0:0)
Голы: Хьюз — 8 (Мерсер, Хаула), 22:00 — 0:1. Боквист — 3 (Шарангович), 25:47 — 0:2. Олофссон — 11 (Миттельштадт, Йокихарью), 34:19 — 1:2. Татар — 5 (Хишир, Братт), 37:55 — 1:3.
Вратари: Андерсон — Шмид.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 34 (7+14+13) — 44 (16+20+8).
Наши: Любушкин (13.50/0/0) — -.
26 ноября. Баффало. KeyBank Center. 16727 зрителей.