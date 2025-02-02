«Баффало» дома обыграл «Нью-Джерси» в НХЛ

«Баффало» на домашнем льду победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Три очка у хозяев набрал Тейдж Томпсон (1+2). Еще по одной шайбе забросили Джон-Джейсон Петерка, Райан Маклеод и Джейсон Зукер.

У гостей дубль оформил Пол Коттер. Один гол на счету Джека Хьюза.

«Баффало» (47 очков) после 52 матчей остается на последнем месте в Восточной конференции НХЛ. «Нью-Джерси» (64) идет пятым на «Востоке» после 54 игр.

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«Баффало» — «Нью-Джерси» — 4:3 (3:0, 1:1, 0:2)

Голы: Томпсон — 26 (Пауэр, Байрам), 8:11 — 1:0. Петерка — 16 (Томпсон, Джилберт), 15:50 — 2:0. Маклеод — 12 (мен., Так, Далин), 19:31 — 3:0. Коттер — 11 (Даулинг, Хэмилтон), 24:38 — 3:1. Зукер — 18 (Томпсон, Далин), 37:25 — 4:1. Коттер — 12 (Пеши), 40:18 — 4:2. Д. Хьюз — 21 (мен., Братт), 45:32 — 4:3.

Вратари: Луукконен — Аллен (Доус, 40:00, 51:39 — 51:43, 59:04).

Штраф: 10 — 21.

Броски: 34 (12+15+7) — 24 (8+9+7).

Наши: — - -.

2 февраля. Баффало. KeyBank Center.