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Сегодня, 22:41

«Нью-Джерси» обыграл «Баффало» в стартовом матче НХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионате НХЛ обыграл «Баффало» со счетом 4:1.

В составе «Дэвилз» отличились Стефан Ноусен, Джонни Ковачевич, Нико Хишер и Пол Коттер, который забил в пустые ворота. У «Сэйбрз» шайбу забросил Оуэн Пауэр.

Встреча проходила в Праге в рамках Глобальной серии НХЛ.

В следующем матче «Нью-Джерси» и «Баффало» проведут между собой 5 октября.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Голы: Ноесен — 1, 8:39 — 0:1. Ковачевич — 1 (Зигенталер, Мерсер), 15:38 — 0:2. Хишир — 1 (Бастиан, Коттер), 23:29 — 0:3. Пауэр — 1 (Зукер, Байрам), 50:07 — 1:3. Коттер — 1 (п.в., Бастиан), 57:28 — 1:4.

Вратари: Луукконен — Маркстрем.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 31 (7+11+13) — 23 (11+8+4).

Наши: — .

4 октября. Прага. o2 Arena. 16913 зрителей.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Джерси Дэвилз

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