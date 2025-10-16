Видео
16 октября, 04:51

«Баффало» обыграл «Оттаву» и одержал первую победу в сезоне НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Баффало» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4.

По дублю у «Сэйбрз» оформили Джек Куинн, Райан Маклеод и Джейсон Зукер, а также по одному голу забили Иржи Кулих и Алекс Так. У «Сенаторз» отличились Тим Штюцле, Джейк Сандерсон, Шейн Пинто и Ларс Эллер.

«Баффало» одержал первую победу в сезоне и с 2 очками в 4 матчах занимает 14-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке с 2 очками в 4 играх, но с худшей разницей голов.

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 октября, 02:00. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Оттава
1

  • Hellraiser

    Удивительно, что Томпсон без голов ушёл со льда.

    16.10.2025

    Хоккей
    НХЛ
    ХК Баффало Сэйбрз
    ХК Оттава Сенаторз
