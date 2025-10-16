«Баффало» обыграл «Оттаву» и одержал первую победу в сезоне НХЛ

16 октября, 04:51
«Баффало» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:4.
По дублю у «Сэйбрз» оформили Джек Куинн, Райан Маклеод и Джейсон Зукер, а также по одному голу забили Иржи Кулих и Алекс Так. У «Сенаторз» отличились Тим Штюцле, Джейк Сандерсон, Шейн Пинто и Ларс Эллер.
«Баффало» одержал первую победу в сезоне и с 2 очками в 4 матчах занимает 14-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке с 2 очками в 4 играх, но с худшей разницей голов.
Hellraiser
Удивительно, что Томпсон без голов ушёл со льда.
