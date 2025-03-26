Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

26 марта, 04:43

«Баффало» переиграл «Оттаву»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Баффало» на своем льду обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Сэйбрз» одержали вторую победу подряд.

У хозяев отличились Джейкоб Бернард-Доккер, Джек Куинн и Тэйдж Томпсон. Голы «Сенаторз» на счету Брэди Ткачака и Дэвида Перрона.

«Баффало» набрал 64 очка в 70 матчах и идет последним в Восточной конференции. «Оттава» занимает 7-е место — 79 очков в 70 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Оттава» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Ткачак — 29 (бол., Батерсон, Козенс), 1:35 — 0:1. Куинн — 11 (Петерка, Маклеод), 18:31 — 1:1. Перрон — 7 (бол., Грейг, Жиру), 27:39 — 1:2. Бернард-Доккер — 2 (Козак, Кребс), 32:59 — 2:2. Томпсон — 35 (Бенсон, Далин), 41:23 — 3:2.

Вратари: Раймер — Форсберг (57:30).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 24 (11+7+6) — 32 (10+9+13).

Наши: — - Зуб (16.17/0/-1).

26 марта. Баффало. KeyBank Center. 13 955 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Оттава Сенаторз
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
В ЮАР футболист умер во время матча
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя