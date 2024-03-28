«Оттава» на выезде обыграла «Баффало». Зуб забросил одну шайбу

«Оттава» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Сенаторз» одержали третью победу подряд.

Российский защитник гостей Артем Зуб отметился заброшенной шайбой. Теперь у него в этом сезоне 4 гола и 20 голевых передач (24 очка).

«Оттава» набрала 66 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 12-й строчке — 73 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Оттава» — 2:6 (0:5, 2:0, 0:1)

Голы: Зуб — 4 (Кастелич, Катчук), 2:37 — 0:1. Катчук — 6 (Келли, Кастелич), 4:56 — 0:2. Батерсон — 26 (Ткачак, Пинто), 6:01 — 0:3. Чикран — 12 (Пинто), 8:49 — 0:4. Ткачак — 32 (Шабо, Пинто), 19:11 — 0:5. Петерка — 25 (Так, Брайсон), 22:54 — 1:5. Клифтон — 4 (Брайсон), 33:07 — 2:5. Пинто — 8 (п.в., Батерсон, Чикран), 56:43 — 2:6.

Вратари: Луукконен (Леви, 8:49, 56:05 — 56:43) — Корписало.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 36 (11+17+8) — 42 (18+15+9).

Наши: — - Зуб (21.11/3/+1).

28 марта. Баффало. KeyBank Center.