«Баффало» победил «Оттаву» и прервал серию поражений

«Баффало» на своем льду переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Сэйбрз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

У хозяев Джон-Джейсон Петерка и Боуэн Байрам оформили дубли, а также одну шайбу забросил Тэйг Томпсон. Единственный гол «Сенаторз» на счету Ридли Грейга.

«Оттава» с 12 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет на 13-й строчке — 11 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Оттава» — 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Голы: Петерка — 5 (бол., Зукер), 6:37 — 1:0. Байрам — 2 (Маклеод, Далин), 20:17 — 2:0. Грейг — 2 (Штюцле, Ткачак), 27:31 — 2:1. Байрам — 3 (Гринуэй, Маклеод), 40:21 — 3:1. Томпсон — 8 (Так, Петерка), 40:37 — 4:1. Петерка — 6 (бол., Томпсон, Далин), 52:08 — 5:1.

Вратари: Луукконен — Ульмарк.

Штраф: 21 — 23.

Броски: 34 (10+13+11) — 38 (13+12+13).

6 ноября. Баффало. KeyBank Center.