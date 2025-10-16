Видео
16 октября, 06:30

«Баффало» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Баффало» на своем льду победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3.

У «Сэйбрз» по две шайбы забросили Джек Куинн, Райан Маклеод и Джейсон Зукер, а также отличились Иржи Кулих и Алекс Так. У «Сенаторз» забили Тим Штюцле, Джейк Сандерсон, Шейн Пинто и Ларс Эллер.

«Баффало» набрал 2 очка в 4 матчах и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 15-й строчке с 2 очками в 4 играх.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Оттава Сенаторз
