«Баффало» обыграло «Оттаву». Любушкин и Зуб не набрали очков

«Баффало» переиграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Это была первая игра для обеих команд в новом сезоне.

Российский защитник «Сэйбрз» Илья Любушкин сыграл 15 минут и отметился пятью силовыми приемами при показателе полезности «+2».

Российский защитник «Сенаторз» Артем Зуб за 16 минут игрового времени сделал 2 силовых приема при показателе полезности «-1».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Оттава» — 4:1 (0:1, 2:0, 2:0)

Голы: Ткачук — 1 (Батерсон, Браннстрем), 10:16 — 0:1. Петерка — 1 (Козенс), 24:31 — 1:1. Далин — 1 (Кребс, Окпосо), 27:25 — 2:1. Олофссон — 1 (п.в.), 59:18 — 3:1. Олофссон — 2 (п.в., Любушкин), 59:33 — 4:1.

Вратари: Андерсон — Форсберг (59:01).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 36 (9+15+12) — 36 (16+9+11).

Наши: Любушкин (14.59/0/+2) — Зуб (16.02/0/-1).

14 октября. Баффало. KeyBank Center.