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28 марта, 04:39

«Баффало» обыграл «Питтсбург» и одержал третью победу подряд

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Баффало» на своем льду выиграл у «Питтсбурга» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:3. «Сэйбрз» одержали третью победу подряд.

У хозяев дубль оформил Иржи Кулих, а также по голу забили Тэйдж Томпсон, Пэйтон Кребс, Маттиас Самуэльссон, Тайсон Козак и Алекс Так. Голы «Пингвинз» на счету Сидни Кросби, Блэйка Лизотта и Кевина Хэйса.

«Баффало» идет последним в Восточной конференции — 66 очков в 71 матче. «Питтсбург» идет на 14-й строчке — 69 очков в 74 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Питтсбург» — 7:3 (2:1, 5:0, 0:2)

Голы: Томпсон — 36 (Бенсон, Далин), 0:27 — 1:0. Кребс — 7 (Так, Клифтон), 4:44 — 2:0. Кросби — 26 (Ракелль, Грызлик), 11:11 — 2:1. Кулих — 13 (Байрам, Томпсон), 23:36 — 3:1. Самуэльссон — 4 (Росен, Далин), 25:20 — 4:1. Кулих — 14 (Байрам, Куинн), 31:34 — 5:1. Козак — 3 (Маленстин, Кребс), 32:02 — 6:1. Так — 27 (Пауэр, Козак), 39:34 — 7:1. Лизотт — 10, 42:16 — 7:2. Хэйс — 12 (Тимминс, Грэйвс), 53:54 — 7:3.

Вратари: Раймер — Джерри (Неделькович, 25:20).

Штраф: 13 — 15.

Броски: 30 (10+12+8) — 25 (7+12+6).

28 марта. Баффало. KeyBank Center. 16 418 зрителей.

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Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Питтсбург Пингвинз
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