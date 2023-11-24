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Сегодня, 22:00

«Баффало» — «Питтсбург»: смотреть трансляцию матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Трансляция игры НХЛ «Баффало» — «Питтсбург» во Вконтакте начнется в 2.00 25 ноября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Хоккеисты Евгений Малкин и Сидни Кросби.
Евгений Малкин (слева) и Сидни Кросби.
Фото USA Today Sports
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«Баффало» в ночь на 25 ноября дома встретится с «Питтсбургом» на арене «Кибэнк-центр» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра начнется в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Баффало» — «Питтсбург» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

В соцсети «ВКонтакте» пройдет в прямом эфире бесплатная видеотрансляция игры НХЛ «Баффало» — «Питтсбург».

«Сэйбрз» с 18 очками идут на шестом месте в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Пингвинз» находятся на шестой строчке с 18 баллами на Столичном дивизионе.

За «Питтсбург» выступает российский нападающий Евгений Малкин. В текущем сезоне 37-летний хоккеист набрал 18 (9+9) очков в 18 играх.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Питтсбург Пингвинз
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