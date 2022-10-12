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НХЛ

Сегодня, 19:01

«Баффало» продлил контракт с защитником Самуэльссоном на 7 лет и 30 миллионов долларов

Руслан Минаев

«Баффало» продлил контракт с защитником Маттиасом Самуэльссоном, сообщает пресс-служба НХЛ.

22-летний американец подписал 7-летнее соглашение на 30 миллионов долларов (среднегодовая зарплата составит 4,29 миллиона). Оно вступит в силу со следующего сезона.

Самуэльссон был выбран «Сэйбрз» во втором раунде драфта НХЛ-2018.

В прошлом сезоне он провел 42 матча в регулярном сезоне и отдал 10 результативных передач.

Сегодня, 12 октября, стало известно, что «Баффало» продлил контракт с главным тренером Доном Гранато.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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