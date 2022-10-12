«Баффало» продлил контракт с защитником Самуэльссоном на 7 лет и 30 миллионов долларов

Сегодня, 19:01
«Баффало» продлил контракт с защитником Маттиасом Самуэльссоном, сообщает пресс-служба НХЛ.
22-летний американец подписал 7-летнее соглашение на 30 миллионов долларов (среднегодовая зарплата составит 4,29 миллиона). Оно вступит в силу со следующего сезона.
Самуэльссон был выбран «Сэйбрз» во втором раунде драфта НХЛ-2018.
В прошлом сезоне он провел 42 матча в регулярном сезоне и отдал 10 результативных передач.
Сегодня, 12 октября, стало известно, что «Баффало» продлил контракт с главным тренером Доном Гранато.