«Баффало» продлил контракт с защитником Самуэльссоном на 7 лет и 30 миллионов долларов

«Баффало» продлил контракт с защитником Маттиасом Самуэльссоном, сообщает пресс-служба НХЛ. 22-летний американец подписал 7-летнее соглашение на 30 миллионов долларов (среднегодовая зарплата составит 4,29 миллиона). Оно вступит в силу со следующего сезона. Самуэльссон был выбран «Сэйбрз» во втором раунде драфта НХЛ-2018. В прошлом сезоне он провел 42 матча в регулярном сезоне и отдал 10 результативных передач. Сегодня, 12 октября, стало известно, что «Баффало» продлил контракт с главным тренером Доном Гранато.