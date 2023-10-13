Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 00:30

«Баффало» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ (видео)

Видеотрансляция матча регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» — «Рейнджерс» начнется в 02.00
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Вратарь Игорь Шестеркин.
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

13 октября «Баффало» на своем льду примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона 2023 / 2024. Игра пройдет на территории крытой арены «Кибэнк-центр», начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Баффало» — «Рейнджерс» можно будет бесплатно в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события матча НХЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

За «Сэйбрз» выступают российские хоккеисты Александр Кисаков, Виктор Неучев, Никита Новиков, Всеволод Комаров. В составе клуба из Нью-Йорка играют Артемий Панарин и Игорь Шестеркин.

В сезоне 2022/2023 «Рейнджерс» занял третье место в Столичном дивизионе регулярного чемпионата НХЛ со 107 очками. В первом раунде плей-офф клуб проиграл «Нью-Джерси» в серии — 3-4.

В минувшем сезоне «Сейбрз» набрали 91 очко, одержали 42 победы и финишировали на 10-й строчке в конференции регулярки НХЛ. «Баффало» не вышел в плей-офф 12-й сезон подряд.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
0
Читайте также
Ван Дейк считает, что игроки АПЛ должны начать говорить о напряженном графике
Олимпийского чемпиона Клебо покусали две большие собаки в США
Число жертв атак израильских сил по сектору Газа увеличилось до 1537
WSJ узнала о размещении в ОАЭ американских штурмовиков для помощи Израилю
Блинкен сравнил атаку ХАМАС на Израиль с десятью терактами 11 сентября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
«Вегас» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Каролина» — «Флорида»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

НХЛ, 13 октября: «Баффало» — «Рейнджерс», «Миннесота» — «Флорида» и другие матчи