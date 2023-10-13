13 октября «Баффало» на своем льду примет «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ сезона 2023 / 2024. Игра пройдет на территории крытой арены «Кибэнк-центр», начало — в 02.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире видеотрансляцию противостояния «Баффало» — «Рейнджерс» можно будет бесплатно в соцсети «ВКонтакте». Ключевые события матча НХЛ будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

За «Сэйбрз» выступают российские хоккеисты Александр Кисаков, Виктор Неучев, Никита Новиков, Всеволод Комаров. В составе клуба из Нью-Йорка играют Артемий Панарин и Игорь Шестеркин.

В сезоне 2022/2023 «Рейнджерс» занял третье место в Столичном дивизионе регулярного чемпионата НХЛ со 107 очками. В первом раунде плей-офф клуб проиграл «Нью-Джерси» в серии — 3-4.

В минувшем сезоне «Сейбрз» набрали 91 очко, одержали 42 победы и финишировали на 10-й строчке в конференции регулярки НХЛ. «Баффало» не вышел в плей-офф 12-й сезон подряд.

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