«Баффало» в овертайме обыграл «Сент-Луис», Бучневич забросил одну шайбу

«Баффало» одержал победу над «Сент-Луисом» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. «Блюз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский нападающий Павел Бучневич отметился одной заброшенной шайбой. Всего на его счету в этом сезоне 11 (5+6) очков.

«Баффало» с 17 очками занимает 10-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 12-й строчке в Западной конференции — 15 очков.

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«Баффало» — «Сент-Луис» — 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0)

Голы: Саад — 3 (Шенн, Парэйко), 3:11 — 0:1. Бенсон — 3 (Кребс, Пауэр), 12:47 — 1:1. Маклеод — 5 (Брайсон, Так), 16:49 — 2:1. Бучневич — 5 (Кайру, Нейберс), 25:25 — 2:2. Саад — 4 (Шенн, Холлоуэй), 37:15 — 2:3. Так — 5 (Маклеод, Байрам), 52:57 — 3:3. Далин — 4 (бол., Петерка, Куинн), 61:33 — 4:3.

Вратари: Леви — Биннингтон.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 33 (16+10+6+1) — 27 (8+11+8+0).

Наши: — - Бучневич (18.19/4/0), Торопченко (14.50/2/0).

15 ноября. Баффало. KeyBank Center. 13 943 зрителя.