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Сегодня, 18:44

«Баффало» стал первой командой в истории НХЛ, забившей без бросков в створ за период

Алина Савинова
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«Баффало» стал первой командой в истории НХЛ, которая забила гол в ворота соперников, не сделав ни одного броска за период.

Это произошло в матче регулярного чемпионата против «Каролины» (4:2) 16 января. В третьем периоде форвард «Сэйбрз» Райан Маклауд пытался забросить шайбу в пустые ворота, но защитник «Харрикейнз» сломал ему клюшку. За подобное в НХЛ гол засчитывают автоматически. При этом за период «Баффало» не совершил ни одного броска в створ.

«Баффало» набрал 39 очков в 44 матчах и идет на последней строчке в Восточной конференции НХЛ.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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