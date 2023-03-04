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НХЛ

Сегодня, 23:13

«Тампа» уступила «Баффало» и потерпела четвертое поражение подряд, Кучеров сделал голевой пас

Иван Торопцев
Корреспондент
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports
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«Тампа-Бэй» уступила «Баффало» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

У хозяев забросили Тайсон Джост, Джек Куинн, Джефф Скиннер, Тэйдж Томпсон и Винс Хиностроза. У гостей отличились Алекс Киллорн, Ник Пербикс и Брэйден Пойнт.

Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров сделал голевую передачу.

«Тампа» занимает пятое место в таблице Восточной конференции с 79 очками в 62 матчах, команда потерпела поражение в четвертой игре кряду. «Баффало» идет на девятой строчке с 68 очками в 61 встрече.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Тампа-Бэй» — 5:3 (1:1, 3:0, 1:2)

Голы: Пойнт — 39 (бол., Кучеров, Стэмкос), 13:28 — 0:1. Томпсон — 42 (бол., Далин), 16:15 — 1:1. Хиностроза — 2 (Миттельштадт, Козенс), 25:35 — 2:1. Джост — 6, 32:30 — 3:1. Куинн — 12 (Томпсон, Скиннер), 39:46 — 4:1. Скиннер — 26 (бол.), 40:53 — 5:1. Пербикс — 5 (Пол), 42:55 — 5:2. Киллорн — 16 (мен., Жанно, Хедман), 53:18 — 5:3.

Вратари: Комри — Эллиотт (57:24 — 59:28, 59:48).

Штраф: 17 — 17.

Броски: 34 (13+17+4) — 36 (13+8+15).

Наши: Любушкин (23.17/1/0) — Кучеров (16.38/2/-1), Сергачев (24.32/2/-1).

4 марта. Баффало. KeyBank Center.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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