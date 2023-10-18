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Сегодня, 00:30

«Баффало» — «Тампа-Бэй»: прямая трансляция матча НХЛ (видео)

«Баффало» сыграет с «Тампой-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ 18 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Хоккеисты «Баффало».
Фото USA Today Sports
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«Баффало» на своем льду примет «Тампу-Бэй» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 18 октября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Кибэнк-центр» в Баффало, штата Нью-Йорк (США) и начнется в 02.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Баффало» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги начнется 11 октября и завершится 19 апреля 2024-го.

Календарь НХЛ в актуальном виде по дням и месяцам доступен в разделе сайта «СЭ».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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