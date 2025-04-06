Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

6 апреля, 04:48

«Тампа» по буллитам проиграла «Баффало», у Кучерова результативная передача

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила в серии буллитов «Баффало» со счетом 2:3.

В составе «Лайтнинг» отличились Брэйден Пойнт и Гейдж Гонсалвес, Никита Кучеров сделал результативный пас. У «Сэйбрз» шайбы забросили Тэйг Томпсон и Джейсон Закер, победный буллит реализовал Джек Куинн.

В текущем сезоне Кучеров провел 72 матча, в которых набрал 112 (33+79) очков.

После этого матча «Тампа» с 94 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Баффало» с 72 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Тампа-Бэй» — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Пойнт — 39 (Кучеров), 21:35 — 0:1. Томпсон — 40 (Бенсон), 24:47 — 1:1. Гонсалвес — 6 (Бьоркстранд, Гурд), 33:01 — 1:2. Зукер — 20 (бол., Так, Далин), 45:07 — 2:2.

Победный буллит: Куинн.

Вратари: Раймер — Йоханссон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 38 (9+12+13+4) — 24 (2+13+5+4).

Наши: — - Кучеров (23.25/3/0).

6 апреля. Баффало. KeyBank Center. 15982 зрителя

8
Никита Кучеров
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Капризов отметился дублем и передачей во втором матче плей-офф НХЛ-2025
В Екатеринбурге отец фигуристки избил судью
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя