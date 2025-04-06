«Тампа» по буллитам проиграла «Баффало», у Кучерова результативная передача

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступила в серии буллитов «Баффало» со счетом 2:3.

В составе «Лайтнинг» отличились Брэйден Пойнт и Гейдж Гонсалвес, Никита Кучеров сделал результативный пас. У «Сэйбрз» шайбы забросили Тэйг Томпсон и Джейсон Закер, победный буллит реализовал Джек Куинн.

В текущем сезоне Кучеров провел 72 матча, в которых набрал 112 (33+79) очков.

После этого матча «Тампа» с 94 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Баффало» с 72 очками — на 14-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Тампа-Бэй» — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Пойнт — 39 (Кучеров), 21:35 — 0:1. Томпсон — 40 (Бенсон), 24:47 — 1:1. Гонсалвес — 6 (Бьоркстранд, Гурд), 33:01 — 1:2. Зукер — 20 (бол., Так, Далин), 45:07 — 2:2.

Победный буллит: Куинн.

Вратари: Раймер — Йоханссон.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 38 (9+12+13+4) — 24 (2+13+5+4).

Наши: — - Кучеров (23.25/3/0).

6 апреля. Баффало. KeyBank Center. 15982 зрителя