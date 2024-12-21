«Торонто» обыграл «Баффало», «Сэйбрз» потерпели 12-е поражение подряд

«Торонто» на выезде выиграл у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3. Для «Сэйбрз» это 12-е подряд поражение.

У гостей отличились Бобби Макманн, Остон Мэттьюс, Николас Робертсон, Макс Доми, Макс Пачиоретти и Вильям Нюландер. Шайбы «Сэйбрз» забросили Йон Петерка, Маттиас Самуэльссон и Оуэн Пауэр.

«Торонто» с 44 очками в 33 играх занимает 3-е место в Восточной конференции. «Баффало» идет последним — 26 очков в 33 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Торонто» — 3:6 (0:2, 2:3, 1:1)

Голы: Макманн — 8 (Доми, Робертсон), 1:29 — 0:1. Мэттьюс — 11 (бол., В. Нюландер, Марнер), 6:05 — 0:2. Робертсон — 5 (Райлли, Тимминс), 21:53 — 0:3. Петерка — 9 (Козенс, Клифтон), 22:22 — 1:3. Доми — 3 (Макманн, Марнер), 24:27 — 1:4. Пачиоретти — 5 (В. Нюландер, Таварес), 30:47 — 1:5. Самуэльссон — 2 (Пауэр, Петерка), 35:56 — 2:5. Пауэр — 5 (Кулих, Самуэльссон), 51:56 — 3:5. В. Нюландер — 21 (п.в., Таварес, Танев), 59:40 — 3:6.

Вратари: Луукконен (Раймер, 24:27, 57:48 — 59:40) — Мюррей.

Штраф: 15 — 13.

Броски: 27 (9+11+7) — 29 (9+12+8).

21 декабря. Баффало. KeyBank Center. 18267 зрителей.