Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:50

«Баффало» обыграл «Торонто». Самсонов пропустил 5 шайб

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

«Баффало» разгромил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:3.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 14 из 19 бросков по своим воротам.

«Баффало» с 31 очком занимает 14-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 6-й строчке — 38 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Торонто» — 9:3 (3:2, 3:1, 3:0)

Голы: Гринуэй — 3 (Клифтон, Бенсон), 2:27 — 1:0. Мэттьюс — 26, 7:28 — 1:1. Доми — 3 (бол., Райлли, Лильегрен), 12:39 — 1:2. Пауэр — 2 (Бенсон, Миттельштадт), 13:44 — 2:2. Скиннер — 13 (Так), 15:51 — 3:2. Далин — 9 (бол., Томпсон, Так), 24:44 — 4:2. Ярнкрок — 8 (мен., Нюландер, Лильегрен), 25:42 — 4:3. Томпсон — 9 (Так, Скиннер), 28:22 — 5:3. Окпосо — 7 (мен.), 31:04 — 6:3. Куинн — 1 (Петерка, Клифтон), 51:08 — 7:3. Скиннер — 14 (Так, Томпсон), 52:23 — 8:3. Окпосо — 8 (Кребс, Р. Джонсон), 55:02 — 9:3.

Вратари: Леви — Самсонов (Джонс, 28:22).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (13+10+11) — 27 (10+5+12).

22 декабря. Баффало. KeyBank Center. 19 070 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
1
Обсудить
Читайте также
Биография Дмитрия Бивола: назвал себя плодом СССР и победил Канело
Елизавета Арзамасова и Илья Авербух воспитывают сына
Экс-депутат ЕП назвал 12-й пакет санкций демонстрацией полного провала ЕС
США заявили о согласии Израиля снизить интенсивность боевых действий в Газе
Финляндия опубликовала план восстановления Украины на сумму в €50 млн
Российская орбитальная станция может сменить три поколения модулей за 50 лет
Популярное видео
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Торопченко забросил 6-ю шайбу в сезоне НХЛ

Гол Овечкина принес «Вашингтону» победу над «Коламбусом»