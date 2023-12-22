«Баффало» обыграл «Торонто». Самсонов пропустил 5 шайб

«Баффало» разгромил «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:3.

Российский голкипер «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 14 из 19 бросков по своим воротам.

«Баффало» с 31 очком занимает 14-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 6-й строчке — 38 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Торонто» — 9:3 (3:2, 3:1, 3:0)

Голы: Гринуэй — 3 (Клифтон, Бенсон), 2:27 — 1:0. Мэттьюс — 26, 7:28 — 1:1. Доми — 3 (бол., Райлли, Лильегрен), 12:39 — 1:2. Пауэр — 2 (Бенсон, Миттельштадт), 13:44 — 2:2. Скиннер — 13 (Так), 15:51 — 3:2. Далин — 9 (бол., Томпсон, Так), 24:44 — 4:2. Ярнкрок — 8 (мен., Нюландер, Лильегрен), 25:42 — 4:3. Томпсон — 9 (Так, Скиннер), 28:22 — 5:3. Окпосо — 7 (мен.), 31:04 — 6:3. Куинн — 1 (Петерка, Клифтон), 51:08 — 7:3. Скиннер — 14 (Так, Томпсон), 52:23 — 8:3. Окпосо — 8 (Кребс, Р. Джонсон), 55:02 — 9:3.

Вратари: Леви — Самсонов (Джонс, 28:22).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 34 (13+10+11) — 27 (10+5+12).

22 декабря. Баффало. KeyBank Center. 19 070 зрителей.