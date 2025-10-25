Видео
25 октября, 07:18

«Баффало» — «Торонто»: видеообзор матча НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент

«Баффало» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Сэйбрз» дубль оформил Маттиас Самуэльссон, а также по одной шайбе забросили Иржи Кулих, Тэйдж Томпсон и Алекс Так. У «Мэйпл Лифс» отличились Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс и Дакота Джошуа.

«Баффало» набрал 8 очков в 8 матчах и занимает 8-е место в Восточной конференции. «Торонто» идет на 12-й строчке — 7 очков в 8 играх.

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Торонто Мэйпл Лифс
