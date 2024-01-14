Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 02:46

«Ванкувер» на выезде обыграл «Баффало»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Баффало» со счетом 1:0.

Единственный гол на 23-й минуте забил Сэм Лафферти, Никита Задоров сделал результативную передачу.

После этого матча «Ванкувер» с 61 очком занимает первое место в Западной конференции, «Баффало» с 40 очками — на 14-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Ванкувер» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Гол: Лафферти — 10 (Задоров), 22:05 — 0:1.

Вратари: Луукконен (58:05) — Демко.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 26 (9+8+9) — 23 (7+7+9).

Наши: — - Задоров (17.54/0/+1), Кузьменко (10.15/1/0), Михеев (13.37/3/0).

14 января. Баффало. KeyBank Center. 17662 зрителя.

НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Ванкувер Кэнакс
0
Читайте также
Уехавшие из России фехтовальщики Бида и Лоханов хотят выступать за США на Олимпиаде
Кубок Африки стартует 13 января матчем Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау
Боец спецназа «Ахмат» рассказал о ликвидации украинских боевиков при ротации
Байден заявил об отказе США поддерживать независимость Тайваня
Подросток умер после катания на тюбинге в Красноярске
Выдворенный из Латвии пенсионер Катков прибыл в Калининград
Популярное видео
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

«Оттава» обыграла «Сан-Хосе», Тарасенко забил победный гол за пять секунд до сирены

НХЛ: «Вашингтон» обыграл «Рейнджерс», «Торонто» — «Колорадо». Расписание матчей 13 и 14 января