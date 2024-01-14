«Ванкувер» на выезде обыграл «Баффало»

Сегодня, 02:46
«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Баффало» со счетом 1:0.
Единственный гол на 23-й минуте забил Сэм Лафферти, Никита Задоров сделал результативную передачу.
После этого матча «Ванкувер» с 61 очком занимает первое место в Западной конференции, «Баффало» с 40 очками — на 14-й строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Ванкувер» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Гол: Лафферти — 10 (Задоров), 22:05 — 0:1.
Вратари: Луукконен (58:05) — Демко.
Штраф: 13 — 15.
Броски: 26 (9+8+9) — 23 (7+7+9).
Наши: — - Задоров (17.54/0/+1), Кузьменко (10.15/1/0), Михеев (13.37/3/0).
14 января. Баффало. KeyBank Center. 17662 зрителя.