НХЛ. Новости
1 ноября, 23:20

«Баффало» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Баффало» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 2 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Овечкин (ХК «Вашингтон»).
Фото Imagn Images, Getty Images

«Баффало» и «Вашингтон» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 1 на 2 ноября. Матч пройдет на льду «Кибэнк-центра» в Баффало (штат Нью-Йорк, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями игры «Баффало» — «Вашингтон» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Баффало» — «Вашингтон»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

НХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 02:00. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Вашингтон

«Сэйбрз» набрали 11 очков в 11 матчах и занимают 15-е место в Восточной конференции. «Кэпиталз» с 12 очками в 11 играх идут на девятой строчке «Востока».

