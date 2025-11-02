«Вашингтон» проиграл «Баффало» по буллитам, Овечкин остался без очков

«Вашингтон» проиграл «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б. За «Кэпиталз» в основное время забили Дилан Строум, Алексей Протас и Сонни Милано, за «Сэйбрз» — Тэйдж Томпсон, Алекс Так и Исак Росен. Победный буллит на счету Боуэна Байрама. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин за 19 минут 15 секунд не отметился результативными действиями. В сезоне-2025/26 в 12 матчах у него 7 (2+5) очков. «Вашингтон» потерпел четвертое поражение подряд, идет на 10-м месте в таблице Восточной конференции (13 очков после 12 матчей). «Баффало» занимает 13-е место (13 очков после 12 матчей). НХЛ. Регулярный чемпионат

2 ноября, 02:00. KeyBank Center (Баффало) Баффало Вашингтон

Neil Огненный тайм и на события и на голы. Второй ниочём кроме сравнения счёта в конце от Милано. Третий столько бросков от столичных, что прям ах, но почти все в блок и бесхтростные. Где-то не везло как всегда, но бизоны опаснее в атаках были, и защищались классно. В зону порой трудно было войти даже! Сашка отыграл кстати хорошо, много двигался, боролся, в защите отрабатывал, выходил на брокси но.. Короче овер, буллиты уровня АХЛ и нет победы, а жаль. И тренер всё тасовал звенья, ничё не сработало, вот так. 02.11.2025

Сергей Макурин Вашики физически не готовы. Всё очень медленно. Потому и большинства нет, накрывают их сразу. 02.11.2025

Sergey Krug 4 поражение подряд,могли и победить,могли и без одного очка остаться...Если раньше большинство было просто плохим,то теперь просто страшно за команду,когда она численный перевес получает...Волейбольные навыки,которые Ови прокачивал летом я увидел,но хотелось бы и хоккейные)). 02.11.2025

Алексей Х Нет большинства и вот итог. Ну хоть очко в копилку. Буллиты просто мрак) 02.11.2025