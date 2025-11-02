Видео
2 ноября, 04:59

«Вашингтон» проиграл «Баффало» по буллитам, Овечкин остался без очков

Павел Лопатко

«Вашингтон» проиграл «Баффало» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 Б.

За «Кэпиталз» в основное время забили Дилан Строум, Алексей Протас и Сонни Милано, за «Сэйбрз» — Тэйдж Томпсон, Алекс Так и Исак Росен. Победный буллит на счету Боуэна Байрама.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин за 19 минут 15 секунд не отметился результативными действиями. В сезоне-2025/26 в 12 матчах у него 7 (2+5) очков.

«Вашингтон» потерпел четвертое поражение подряд, идет на 10-м месте в таблице Восточной конференции (13 очков после 12 матчей). «Баффало» занимает 13-е место (13 очков после 12 матчей).

НХЛ. Регулярный чемпионат
2 ноября, 02:00. KeyBank Center (Баффало)
Баффало
Вашингтон
37

  • Werewolf

    Справедливости ради тот же Дзюба сам на себя испражнился. Нельзя медийной личности такое творить....

    02.11.2025

  • Владимир Горницкий

    То, что Овечкин вообще забивает в его возрасте - большое достижение. Видимо, этот сезон станет для него последним. И ждать, что он будет забивать в каждом матче могут только люди, для которых "патриотизм" (в самом дурном смысле этого слова, из области "патриотизм - последнее прибежище негодяя") это все, а хоккей - ничего. Нормальные люди перестали бы тупо повторять "мол, Овечкин опять не забил, как же это он", а радовались бы тому, что он продолжает время от времени забивать.

    02.11.2025

  • Zулус

    так не боготвори, ты ж и такие же завистники с утра первым же делом бежите на сайт и испрожняетесь то на овечкина, то медведева, на других русских спортсменов. на того же дзюбу. сами же ничего в жизни не добились, почитай, что за чушь пишите. ты и такие как мики, это же вы дзюбили, дзюбите и будете это продолжать. а овечкин, да мне без разницы есть у него паспорт пендоский или нет. успешный спортсмен, отец. молодец! а ты завидуй дальше, маратик х....

    02.11.2025

  • Женек10

    да тут уже и без вердалаков понятно, что Саня к сезону не готов от слова совсем или не согласен ? лучше бы он себя в форму приводил, а не в Цезаря родился. медленный до ужаса

    02.11.2025

  • МаратХ

    Зулус , зачем боготворить гражданина США, у него то все нормально. А вам овечкиноыилам только остается дзюбить на его шайбы в пустые ворота. Я угораю над впми

    02.11.2025

  • Neil

    какая мерзость. ок, мы то уже поняли, что один родитель твой, не человек.

    02.11.2025

  • Neil

    ты верно шутишь. Этот пидор по всем веткам здесь прыгает и гадит безмолвно.

    02.11.2025

  • LemieuxMario3

    Кончилась овца американская)))

    02.11.2025

  • Zулус

    мики, а откуда ты знаешь про глистов, пол шестого, лезбиянок и геев? твои хронические болезни? не повезло тебе таким родиться:clown::clown::clown:

    02.11.2025

  • _Mike N_

    у него "клюшка" уже давно на пол-шестого из-за алкашки, даже дети непонятно от кого !

    02.11.2025

  • _Mike N_

    он же патриот - по ночам в Сочи суперфорварду Володе подает ! :laughing::laughing::laughing:

    02.11.2025

  • Zулус

    а зачем нам америка, у нас и в питере очень хорошо кормят. а вот тебя, бешеную обезьянку, все равно же рано или поздно поймают и обезвредят:clown::clown:

    02.11.2025

  • _Mike N_

    Зулусов в Америку не пускают, так и помрешь в уральском Мухосранске ! :laughing:

    02.11.2025

  • Zулус

    попей микстуры, полегчает, зависть - плохое чувство, не повезло тебе в этой жизни, повезет в следующей, не надо завидовать другим, более успешным людям

    02.11.2025

  • Zулус

    написал кастрат мики

    02.11.2025

  • Zулус

    мики, а правда что в штатах никак не могут найти сбежавшую обезьяну, зараженную бешенством? вот прям вылитая ты

    02.11.2025

  • igogohruhru

    Булитеры вашингтона не смогли не только гол забить но и пробить по воротам. Овечкин хоть попал во вратаря

    02.11.2025

  • _Mike N_

    Играли две отстойных команды - Баффало оказалось сильнее Вашингтона и его пивного капитана Овечкина !

    02.11.2025

  • ded1971

    Пишите лучше про Ваню Демидова почаще. Гражданин США Алекс Овечкин уже просто балласт.

    02.11.2025

  • _Mike N_

    А кто в курсе - почему "Баффало" не оставило пустые ворота перед "рекордсменом" Овечкиным ?

    02.11.2025

  • МаратХ

    Не надо ругать старого мордвина, он праздник отмечал с любимой. Хеллоуин называется

    02.11.2025

  • _Mike N_

    безголовая американская Овечка ! :laughing::laughing::laughing:

    02.11.2025

  • Грег Хаус

    Пора уже звонить в Вашингтон - Юбилей должен состояться

    02.11.2025

  • Грег Хаус

    Ови нужна забивная клюшка

    02.11.2025

  • Ivan Sergeev

    Карбюратор, меняй схемы, прошлогодние уже не работают.

    02.11.2025

  • Айболит66

    "Овечкин остался без очков" да что ж такое? может уже контактные линзы заказать вместо очков? :stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:

    02.11.2025

  • Neil

    Сказал , что хочет на реакцию отбросов посмотреть, поугарать.

    02.11.2025

  • Грег Хаус

    Ови - что случилось?

    02.11.2025

  • Neil

    Хорошо что пришёл.

    02.11.2025

  • Neil

    Заторможены были, тупили, напы периодически их сзади атакавали и отнимали шайбы.

    02.11.2025

  • Neil

    Огненный тайм и на события и на голы. Второй ниочём кроме сравнения счёта в конце от Милано. Третий столько бросков от столичных, что прям ах, но почти все в блок и бесхтростные. Где-то не везло как всегда, но бизоны опаснее в атаках были, и защищались классно. В зону порой трудно было войти даже! Сашка отыграл кстати хорошо, много двигался, боролся, в защите отрабатывал, выходил на брокси но.. Короче овер, буллиты уровня АХЛ и нет победы, а жаль. И тренер всё тасовал звенья, ничё не сработало, вот так.

    02.11.2025

  • МаратХ

    Старый пустострел только зря место Мирошниченко занимает

    02.11.2025

  • Алексей Х

    Вечеринка под названием "Пляски на костях деда" открыта) Ща все Вурдалаки подтянутся))

    02.11.2025

  • Сергей Макурин

    Вашики физически не готовы. Всё очень медленно. Потому и большинства нет, накрывают их сразу.

    02.11.2025

  • Sergey Krug

    4 поражение подряд,могли и победить,могли и без одного очка остаться...Если раньше большинство было просто плохим,то теперь просто страшно за команду,когда она численный перевес получает...Волейбольные навыки,которые Ови прокачивал летом я увидел,но хотелось бы и хоккейные)).

    02.11.2025

  • Алексей Х

    Нет большинства и вот итог. Ну хоть очко в копилку. Буллиты просто мрак)

    02.11.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Тушка бегемота . По другому уже никак

    02.11.2025

    Александр Овечкин
    НХЛ
    ХК Баффало Сэйбрз
    ХК Вашингтон Кэпиталз
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Материалы сюжета Овечкин побил великий рекорд Гретцки по голам в НХЛ: новые достижения Александра
    Овечкин рассказал, как отпразднует 900-й гол в НХЛ: «Небольшой компанией где-нибудь посидим»
    Русский вратарь остановил «Вашингтон». А главный раздражитель НХЛ набрал 1000-е очко и обменялся джерси с Овечкиным
    Аршавин — о последствиях вечеринки в честь рекорда Овечкина: «Мы должны были вылетать в Колумбус. Но не долетели...»
    Овечкин и Маршан обменялись игровыми джерси после матча НХЛ
    «Вашингтон» проиграл «Флориде», у Овечкина «-2»
    Мостовой об Овечкине: «Когда его вспоминаешь, то не только Россия, а вся планета Земля должна переворачиваться»
